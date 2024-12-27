Норвежское судно отказалось спасать российских моряков в Средиземном море

Норвежское судно «Oslo Carrier 3» по неизвестным причинам отказалось принять на борт российских моряков с грузового судна «Урса Майор», затонувшего в Средиземном море. Об этом РИА Новости заявил владелец судна.

По его словам, шлюпка с тонущими моряками направилась к норвежскому судну «Oslo Carrier 3», которое находилось поблизости. Однако как только спасательная шлюпка подошла к борту, норвежское судно, часть экипажа которого владела русским языком, отказалось принять членов «Урса Майор», «сославшись на некий запрет».

Компания «Оборонлогистика» расценила данное обстоятельство как серьезное нарушение Международной конвенции по спасению 1989 года.

«Урса Майор» — грузовое судно, построенное в 2009 году, следовавшее под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, и, по данным «Оборонлогистики», причиной инцидента стал теракт. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое считаются пропавшими без вести.