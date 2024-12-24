Российское торговое судно затонуло в Средиземном море

Судно под российским флагом Ursa Major затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Español.

По данным источника, инцидент произошел в понедельник, когда на судне произошел взрыв в машинном отделении. Крушение случилось неподалеку от муниципалитета Агилас в провинции Мурсия (Испания) и города Оран в Алжире.

Четырнадцати членам экипажа удалось спастись, их доставили в порт Картахена, однако судьба двух моряков пока остается неизвестной – они числятся пропавшими без вести.

Ursa Major, вышедшее из Санкт-Петербурга двенадцатью днями ранее, следовало во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. В операции по поиску и спасению участвовали несколько торговых судов, оказавшихся поблизости, а также испанские спасательные силы, включая судно Clara Campoamor и патрульный катер военно-морских сил страны.

Ursa Major — грузовой корабль, построенный в 2009 году.