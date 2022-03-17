Норвежский биатлонист Тарьей Бе прокомментировал отстранение россиян от соревнований

Норвежский биатлонист Тарьей Бе прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. Об этом сообщают «РИА-Новости».

По словам трехкратного олимпийского чемпиона, отстранить россиян — верное решение, это лучшее средство давления.

«Я думаю, что это верное решение. Мы как мир спорта должны тоже каким-либо образом показать, что мы относимся к происходящему серьезно. Хотя мы и не политики, это важная часть коммуникации и индустрии развлечений. Лучшее средство давления — это занятие конкретной позиции», — заявил Бе.

Напомним, ранее стало известно, что сборная России по хоккею на два года отстранена от участия в Еврохоккейтуре.