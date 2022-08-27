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Ру Тат
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Экономика
27 августа 2022  01:16

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

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Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против России, введенному Европейским Союзом. Об этом сообщается на сайте Правительства королевства.

«Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и <…> вступает в силу в Норвегии», — отмечается в сообщении.

Седьмой по счету пакет санкций Евросоюза против РФ включает частичное эмбарго на золото и ювелирные украшения, расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу, а также введение ограничительных мер против 55 физических и юридических лиц.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года, решение о начале которой принял Президент РФ Владимир Путин.

#санкции против россии #норвегия #евросоюз
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