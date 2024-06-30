Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций против России

Норвегия присоединилась к новому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД страны.

В тексте указано, что документ согласован, началось внедрение рестрикций в законодательство Норвегии.

Кроме того, затронут в релизе и вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Хотя, отмечается в сообщении, в Норвегии нет активов Банка России.

Напомним, что 14-й пакет санкций был принят 24 июня. В черный список оказались включены 116 лиц и организаций.