Норвегия направит Украине 205 млн евро на закупку газа осенью и зимой

Норвегия выделит Украине около 205 млн евро на закупку природного газа предстоящей осенью и зимой. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Премьер-министра королевства Йонаса Гара Стёре.

«Украина попросила Норвегию взять на себя роль лидера в обеспечении доступа к энергии», — отметил политик

Глава кабинета также пояснил, что этот пакет помощи в размере 10 млрд норвежских крон (примерно миллиард евро), уже обещанный Украине, будет направлен Европейскому банку реконструкции и развития, который будет отвечать за закупку газа.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, страны Запада стали ужесточать антироссийские санкции и оказывать военную и гуманитарную помощь украинской стороне.