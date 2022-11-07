Нормативы комплекса ГТО сдали 553 804 жителя Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более полумиллиона человек – 553 804 жителя Татарстана – сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Из них 82 132 человека сдали нормативы на золотой знак, 102 696 человек получили серебряный знак, 106 013 – бронзовый.

На сегодня в республике функционируют 55 центров тестирования ГТО. В 2022 году планируется открытие еще шести площадок в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Верхнеуслонском муниципальных районах. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Демография», сообщает Министерство экономики РТ.

В топ-10 сильнейших районов в области развития комплексов ГТО включены: Буинский, Дрожжановский, Сабинский, Алексеевский, Азнакаевский, Спасский, Балтасинский, Сармановский, Апастовский и Новошешминский муниципальные районы.

За четыре года реализации нацпроекта «Демография» (2019-2022 годы) в Татарстане построен и отремонтирован 31 спортивный объект. Самыми крупными из них являются ледовый дворец и крытый плавательный бассейн в Набережных Челнах, универсальный спортзал в поселке Васильево Зеленодольского района, тренировочный футбольный манеж в Нижнекамске, спортивный зал в Кукморе, футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в Набережных Челнах, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и легкоатлетические беговые дорожки на стадионе «Тасма» в Казани.

С 2019 года в республике отремонтировано 14 спортзалов в сельских школах и создана 31 площадка физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных районах. В 2022 году отремонтировано два спортзала в Апастовском и Бавлинском районах. В 18 спортивных учреждений закуплено новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировка.

В текущем, 2022 году, в Алексеевском районе РТ, должно завершиться строительство крытого катка с искусственным льдом.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2022 году в Татарстане на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрено 6,5 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.



