Nordwind предупредила о задержках рейсов между Сочи и Нижнекамском
Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках нескольких рейсов, следующих между Сочи, Нижнекамском и Нижним Новгородом.
В пресс-службе компании пояснили, что сегодня в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на выполнение полетов.
В результате задерживаются рейсы:
- ЕО/N4‑437 Сочи – Нижний Новгород от 15 февраля;
- ЕО/N4‑438 Нижний Новгород – Сочи;
- ЕО/N4‑429 Сочи – Нижнекамск;
- ЕО/N4‑430 Нижнекамск – Сочи.
Накануне следовавший из Санкт-Петербурга в Нижнекамск пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле.