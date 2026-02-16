Nordwind предупредила о задержках рейсов между Сочи и Нижнекамском

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках нескольких рейсов, следующих между Сочи, Нижнекамском и Нижним Новгородом.

В пресс-службе компании пояснили, что сегодня в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на выполнение полетов.

В результате задерживаются рейсы:

ЕО/N4‑437 Сочи – Нижний Новгород от 15 февраля;

ЕО/N4‑438 Нижний Новгород – Сочи;

ЕО/N4‑429 Сочи – Нижнекамск;

ЕО/N4‑430 Нижнекамск – Сочи.

Накануне следовавший из Санкт-Петербурга в Нижнекамск пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле.