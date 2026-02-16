news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 16 февраля 2026 08:18

Nordwind предупредила о задержках рейсов между Сочи и Нижнекамском

Читайте нас в
Телеграм

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках нескольких рейсов, следующих между Сочи, Нижнекамском и Нижним Новгородом.

В пресс-службе компании пояснили, что сегодня в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на выполнение полетов.

В результате задерживаются рейсы:

  • ЕО/N4‑437 Сочи – Нижний Новгород от 15 февраля;
  • ЕО/N4‑438 Нижний Новгород – Сочи;
  • ЕО/N4‑429 Сочи – Нижнекамск;
  • ЕО/N4‑430 Нижнекамск – Сочи.

Накануне следовавший из Санкт-Петербурга в Нижнекамск пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле.

#задержка авиарейса #нижнекамск #аэропорт «Бегишево»
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026