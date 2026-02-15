Летевший в Нижнекамск Boeing экстренно сел в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

Следовавший из Санкт-Петербурга в Нижнекамск пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Борт совершил успешную посадку в столичной воздушной гавани. На время технического обслуживания самолет останется отстранен от полетов, уточнил собеседник агентства.

По информации Телеграм-канала «Осторожно, Москва», на борту направлявшегося из Пулково в нижнекамский аэропорт Бегишево лайнера находилось 186 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позднее в пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что вылет резервного самолета в Нижнекамск намечен на 20.25.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бегишево, рейс DP527 должен прибыть в Нижнекамск примерно в 22.33.