Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов в аэропорту Казани

В аэропорту Казани задерживается выполнение нескольких рейсов. Об этом сообщает авиакомпания Nordwind Airlines.

В расписании задержали следующие рейсы:

N4-753 Казань – Новокузнецк;

N4-1487 Казань – Бишкек;

N4-1488 Бишкек – Казань;

N4-060 Казань – Москва;

N4-412 Казань – Сочи;

N4-413 Нижний Новгород – Казань;

N4-411 Сочи – Казань;

N4-754 Новокузнецк – Казань;

N4-732 Санкт-Петербург – Казань.

В Татарстане режим беспилотной опасности действовал 8,5 часов. С 00:35 до 07:15 вводились ограничения в аэропорту Казани.