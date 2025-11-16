Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов в аэропорту Казани
В аэропорту Казани задерживается выполнение нескольких рейсов. Об этом сообщает авиакомпания Nordwind Airlines.
В расписании задержали следующие рейсы:
- N4-753 Казань – Новокузнецк;
- N4-1487 Казань – Бишкек;
- N4-1488 Бишкек – Казань;
- N4-060 Казань – Москва;
- N4-412 Казань – Сочи;
- N4-413 Нижний Новгород – Казань;
- N4-411 Сочи – Казань;
- N4-754 Новокузнецк – Казань;
- N4-732 Санкт-Петербург – Казань.
В Татарстане режим беспилотной опасности действовал 8,5 часов. С 00:35 до 07:15 вводились ограничения в аэропорту Казани.