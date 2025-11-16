news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 16 ноября 2025 12:32

Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов в аэропорту Казани

Читайте нас в
Телеграм

В аэропорту Казани задерживается выполнение нескольких рейсов. Об этом сообщает авиакомпания Nordwind Airlines.

В расписании задержали следующие рейсы:

  • N4-753 Казань – Новокузнецк;
  • N4-1487 Казань – Бишкек;
  • N4-1488 Бишкек – Казань;
  • N4-060 Казань – Москва;
  • N4-412 Казань – Сочи;
  • N4-413 Нижний Новгород – Казань;
  • N4-411 Сочи – Казань;
  • N4-754 Новокузнецк – Казань;
  • N4-732 Санкт-Петербург – Казань.

В Татарстане режим беспилотной опасности действовал 8,5 часов. С 00:35 до 07:15 вводились ограничения в аэропорту Казани.

#аэропорт Казань #задержка рейса
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

15 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025