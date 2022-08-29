Nokia объявила о планах полностью уйти из России

Финская компания Nokia, занимающаяся производством телекоммуникационного оборудования, намерена полностью уйти из России. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие», — объяснил дальнейшую стратегию компании ее представитель.

О планах по уходу из РФ Nokia объявила еще в середине апреля. Тогда причиной ухода была названа специальная военная операция на Украине.

Спецоперация проходит с 24 февраля этого года, ее инициатор — Президент РФ Владимир Путин. После ее начала страны Запада стали ужесточать антироссийские санкции, а многие зарубежные компании — сворачивать деятельность в стране.