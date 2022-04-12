Nokia уходит с российского рынка

Финская Nokia, занимающаяся производством телекоммуникационного оборудования, объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В сообщении говорится, что Nokia уходит из России из-за проведения специальной операции на Украине.

«Для компании Nokia стало ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. <...> Мы можем объявить, что уходим с российского рынка», — подчеркивается в заявлении.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее основная цель, подчеркнул он, — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация страны. В ответ многие страны ужесточили антироссийские санкции, а зарубежные компании заявили об уходе или приостановке деятельности на территории РФ.