НОД Казани: «Страны Запада воюют с Россией руками националистов на Украине»

Военная спецоперация на Украине – результат многочисленных попыток стран Запада разрушить суверенитет России, считает координатор «Национального освободительного движения» в Казани Равиль Гарифуллин. Сегодня он пришел в Парк Победы на митинг-концерт в поддержку российской армии и жителей Донбасса.

«Страны Запада начали атаковать нас. Войска НАТО сейчас находятся как на Украине, так и в станах Прибалтики. Сейчас российские военные освобождают наши территории от иностранных захватчиков», – отметил в беседе с корреспондентом агентства Гарифуллин.

Координатор освободительного движения считает, что подобные митинги нужны для того, чтобы донести до населения страны, что спецоперация – это прежде всего залог мирного будущего страны.

«К сожалению, не все люди понимают, почему наши военные сейчас находятся там. Люди должны знать, что когда-то был нарушен закон и наша страна вверглась в пучину войн. Сейчас страны Запада действуют руками националистов на Украине», – высказался Равиль Гарифуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани прошел митинг-концерт в поддержку Вооруженные силы России и жителей Донбасса. Здесь собрались десятки жителей столицы и представители общественных движений и партий.