«Это третья война Запада против нас»: в Казани прошел митинг в поддержку СВО

Десятки человек собрались сегодня в парке Победы в Казани возле нового памятника воинам-интернационалистам. Они пришли на митинг-концерт, чтобы поддержать Вооруженные силы России и жителей Донбасса.

«Сегодня мы должны морально поддержать наших воинов, которые сейчас находятся на территории Украины. Они должны знать, что народ России и народ нашей республики горячо болеют за них. Эти люди воюют за то, чтобы мы жили. И эта борьба очень тяжелая. Мы считаем, что это уже третья Великая Отечественная война, в третий раз против нас воюет Запад», – отметил заместитель председателя комитета регионального отделения партии «Коммунисты России» депутат Казанской думы Альфред Валиев.



Поддержать наших военных и жителей Донбасса пришли представители разных партий. Заместитель координатора татарстанского регионального отделения ЛДПР Марсель Габдрахманов отметил, что Россия обязательно справится со всеми сложностями.

«Наша партия начала поддерживать спецоперацию с самого начала. Страна пришла к тому, о чем мы говорили. Наша страна не должна быть чей-то колонией. Ну ушли западные производители, мы создадим свои. Сейчас мы боремся за наше государство», – отметил Габдрахманов.

Собравшиеся на митинге обратились к органам государственной власти РФ с просьбой создать Комитет по поддержке СВО. Это нужно для того, чтобы оказать помощь и поддержку военным.



«К сожалению, не все понимают, почему наши военные сейчас находятся там. Люди должны знать, что когда-то был нарушен закон и наша страна вверглась в пучину войн. Страны Запада начали нас атаковать, сейчас они действуют руками националистов на Украине», – высказался координатор «Национального освободительного движения» в Казани Равиль Гарифуллин.

Сегодняшний митинг – это символ надежды жителей ДНР и ЛНР на мирное будущее и победу России. Такие мероприятия будут проводиться в Казани и впредь.