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СВО 30 января 2024 08:19

Ночью ВСУ пытались атаковать Россию 21 беспилотниками

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За ночь средства ПВО уничтожили или перехватили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Одиннадцать из них было перехвачено над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, один — над Калужской, один — над Тульской.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша добавил, что обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил, что беспилотник был сбит в районе Бельбека. Это произошло над акваторией, обломки упали в море. Никто не пострадал.

Накануне мы рассказывали, что система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. В результате никто не пострадал, возгораний нет.

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#спецоперация на Украине
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