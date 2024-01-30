Ночью ВСУ пытались атаковать Россию 21 беспилотниками

За ночь средства ПВО уничтожили или перехватили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Одиннадцать из них было перехвачено над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, один — над Калужской, один — над Тульской.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша добавил, что обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил, что беспилотник был сбит в районе Бельбека. Это произошло над акваторией, обломки упали в море. Никто не пострадал.

Накануне мы рассказывали, что система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. В результате никто не пострадал, возгораний нет.

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