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СВО 29 января 2024 13:06

Украинский БПЛА рухнул рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области

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Система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.

«Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника», – указал он.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет.

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