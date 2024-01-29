Украинский БПЛА рухнул рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области

Система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.

«Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника», – указал он.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет.