Ночью ВСУ пытались атаковать дронами четыре региона России

Российская армия пресекла попытку киевского режима совершить атаку БПЛА на Московскую, Тамбовскую и Брянскую области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.

В результате дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

Накануне мы рассказывали, что ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область шесть раз, также в регионе был сбит один беспилотник, пострадавших и разрушений нет