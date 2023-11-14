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Руc Тат
СВО 14 ноября 2023 08:40

Ночью ВСУ пытались атаковать дронами четыре региона России

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Российская армия пресекла попытку киевского режима совершить атаку БПЛА на Московскую, Тамбовскую и Брянскую области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.

В результате дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

Накануне мы рассказывали, что ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область шесть раз, также в регионе был сбит один беспилотник, пострадавших и разрушений нет

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#спецоперация на Украине
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