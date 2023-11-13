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ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область шесть раз
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область шесть раз, также в регионе был сбит один беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Так, в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа – установлено 5 прилетов. В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд.
Кроме того, над селом Ближнее системой ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа.
Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.
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