Ночью в Псковской области средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом заявили в Минобороны РФ

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что российские ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник. Одиннадцать из них было перехвачено над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, один — над Калужской, один — над Тульской.