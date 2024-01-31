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СВО 31 января 2024 10:00

Ночью в Псковской области средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник

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В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом заявили в Минобороны РФ

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что российские ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник. Одиннадцать из них было перехвачено над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, один — над Калужской, один — над Тульской.

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#спецоперация на Украине
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