Ночью в Казани ограничат проезд по трем улицам из-за установки перехода

Фото: kzn.ru

Этой ночью в столице Татарстана на четыре часа ограничат движение транспорта по улицам Кулахметова, Фрунзе и Болотникова из-за установки в месте их пересечения надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Рабочие займутся установкой первого из пяти надземных переходов, которые должны быть оборудованы в рамках модернизации Горьковского шоссе.

«За четыре часа, с полуночи до 4.00, бригадам необходимо демонтировать контактную линию троллейбуса, поставить пролетное строение надземного перехода и заново собрать контактную линию. На это время будет введено ограничение движения транспорта», — объяснил председатель городского Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Работы пройдут в три этапа, поэтому дорогу будут перекрывать в ночные часы 27, 28 и 29 июля. Проезжая часть окажется недоступна на двух участках:

— около дома №13 по улице Фрунзе (в направлении движения в сторону улицы Восстания),

— у здания №13а по улице Болотникова (в направлении движения в сторону улицы Лазарева).

По словам Саляхутдинова, для установки перехода специально выбрано позднее время. Это позволит не создавать пробок и не мешать автомобилистам.

Объехать перекрытые участки при движении в центр Казани можно будет по улицам Можайская, Светлая и Лазарева, а при выезде из города — по улицам Кулахметова, Сабан и Восстания.

Видео: t.me/kvb_kzn/.