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Ночью средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников
В ночь на 3 марта средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотников, сообщает Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в телеграм-канале ведомства.
Накануне мы сообщали, что БПЛА самолетного типа ликвидировали в небе над Белгородской областью.
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