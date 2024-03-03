Ночью средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников

В ночь на 3 марта средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотников, сообщает Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в телеграм-канале ведомства.

Накануне мы сообщали, что БПЛА самолетного типа ликвидировали в небе над Белгородской областью.

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