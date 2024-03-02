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СВО 2 марта 2024 17:15

Беспилотник над Белгородом сбили российские ПВО

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Сегодня в районе 16 часов по московскому времени российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа ликвидировали в небе над Белгородской областью.

#беспилотник
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