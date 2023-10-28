В Орловской и Тульской областях сбили шесть украинских беспилотников

Минувшей ночью российские ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка киевского режима совершить теракт при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны.

Четыре беспилотника сбили над территорией Орловской области и еще два над территорией Тульской области.