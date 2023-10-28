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Руc Тат
СВО 28 октября 2023 09:46

В Орловской и Тульской областях сбили шесть украинских беспилотников

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Минувшей ночью российские ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка киевского режима совершить теракт при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны.

Четыре беспилотника сбили над территорией Орловской области и еще два над территорией Тульской области.

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#спецоперация на Украине
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