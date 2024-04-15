Ночью силы ПВО перехватили украинский дрон в Краснодарском крае

Минувшей ночью над территорией Краснодарского края российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края», – указано в телеграм-канале ведомства.

Накануне ведомство сообщало об уничтожении пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Также российские средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Краснодарским краем. Атаку киевского режима пресекли в 7:00, говорится в сообщении ведомства.