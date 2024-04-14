Минобороны: Сбиты 5 украинских БПЛА над Черным морем

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено пять беспилотников (БПЛА) Украины над Черным морем. По данным Минобороны России, попытку атаки пресекли 14 апреля в 6:30 мск.

Еще российские средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Краснодарским краем. Атаку киевского режима пресекли в 7:00, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 14 апреля в ВС РФ отмечается День противовоздушной обороны. В соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил на этот день запланированы праздничные мероприятия. Накануне главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов поздравил ветеранов ПВО и военнослужащих, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне государства.

«С первых дней специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО-ПРО принимают активное участие в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также прикрывают приграничные районы и отдельные объекты в глубине территории России. Для войск противовоздушной обороны несение боевого дежурства является боевой круглосуточной задачей, невзирая на времена года, погодные условия и праздники», – говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что «мир в небе» каждый день охраняют более 3 тыс. человек, заступающих на боевое дежурство.