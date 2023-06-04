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Руc Тат
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Политика 4 июня 2023 14:36

Ночью российские военные нанесли удар по объектам ВСУ на военных аэродромах

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Вооруженные силы России поразили объекты ВСУ, располагавшиеся на военных аэродромах. Об этом говорится в ежедневной сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении.

Отмечается, что были ликвидированы командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

Также в сводке говорится, что российские военные уничтожили цех, где собирались дроны для ВСУ.

#спецоперация
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