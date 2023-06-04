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Руc Тат
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Политика 4 июня 2023 14:33

ВС России поразили цех по сборке беспилотников в районе Днепропетровска

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Российские военные уничтожили цех, где собиралась дроны для ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.

«В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

#спецоперация
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