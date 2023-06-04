ВС России поразили цех по сборке беспилотников в районе Днепропетровска

Российские военные уничтожили цех, где собиралась дроны для ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.

«В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.