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ВС России поразили цех по сборке беспилотников в районе Днепропетровска
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Российские военные уничтожили цех, где собиралась дроны для ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.
«В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.
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