Ночью над соседней с Татарстаном Самарской областью сбили 12 БПЛА

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего – 12 – сбили над Самарской областью. Остальные перехватили над Белгородской, Курской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областями.

В Татарстане накануне с 19:40 до 22:06 действовал режим беспилотной опасности. Позже Росавиация ввела временные ограничения на полеты: сначала в московском Шереметьево, затем в петербургском Пулково и в ряде региональных аэропортов – в Пензе, Ульяновске, Волгограде, Самаре, Калуге и Саратове. Сейчас все ограничения сняты, однако они привели к сдвигам в расписании, в том числе в казанском аэропорту.