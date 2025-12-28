news_header_top
СВО 28 декабря 2025 09:47

Ночью над соседней с Татарстаном Самарской областью сбили 12 БПЛА

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего – 12 – сбили над Самарской областью. Остальные перехватили над Белгородской, Курской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областями.

В Татарстане накануне с 19:40 до 22:06 действовал режим беспилотной опасности. Позже Росавиация ввела временные ограничения на полеты: сначала в московском Шереметьево, затем в петербургском Пулково и в ряде региональных аэропортов – в Пензе, Ульяновске, Волгограде, Самаре, Калуге и Саратове. Сейчас все ограничения сняты, однако они привели к сдвигам в расписании, в том числе в казанском аэропорту.

#атака БПЛА
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

27 декабря 2025