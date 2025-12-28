В аэропорту Казани задерживаются несколько рейсов на вылет

В международном аэропорту Казани фиксируются задержки ряда рейсов. По данным онлайн‑табло, около восьми вылетов выполняются позже расписания. Часть самолетов отправится в московское Шереметьево и обратно с опозданием из‑за ограничений на полеты, которые действовали накануне.

Так, вылет в Минеральные Воды перенесен с 15:25 на 17:35, рейс в Красноярск – с 22:15 на 01:15 ночи. Задержаны также рейсы в Санкт‑Петербург, Сочи, Ереван, Ташкент и Стамбул – их отправление отложено на несколько часов.

Накануне в аэропорту Казани были перенесены семь рейсов в Москву, включая два вылета Nordwind и четыре рейса «Аэрофлота».

Ограничения на полеты Росавиация ввела накануне около пяти часов вечера в аэропорту Шереметьево. К полуночи они были сняты, однако позже аналогичные меры вводились в Пулково, а также в аэропортах Пензы, Ульяновска, Волгограда, Самары, Калуги и Саратова. Сейчас все ограничения отменены, но их действие привело к сдвигам в расписании.

«Татар-информ» также сообщал, что накануне с 19:40 по 22:06 действовал режим беспилотной опасности.