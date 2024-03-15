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Ночью над Белгородской и Калужской областями сбили пять БПЛА и два снаряда «Град»
Ночью над территориями Белгородской и Калужской областей системы ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа и два реактивных снаряда системы «Град» . Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"», – указано в телеграм-канале ведомства.
Накануне мы сообщали, что силы ВС РФ предотвратили попытку ВСУ ворваться на территорию страны в районе Сподарюшино в Белгородской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в этой атаке ВСУ потеряли 195 боевиков, а также пять танков.
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