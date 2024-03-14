Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию РФ в Белгородской области

Силы ВС РФ предотвратили попытку ВСУ ворваться на территорию страны в районе Сподарюшино в Белгородской области, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в этой атаке ВСУ потеряли 195 боевиков, а также пять танков.

Российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины, три самоходки УР-77, а также три инженерных машины разграждения.