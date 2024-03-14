news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 14 марта 2024 13:30

Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию РФ в Белгородской области

Скопировать ссылку

Силы ВС РФ предотвратили попытку ВСУ ворваться на территорию страны в районе Сподарюшино в Белгородской области, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в этой атаке ВСУ потеряли 195 боевиков, а также пять танков.

Российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины, три самоходки УР-77, а также три инженерных машины разграждения.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100