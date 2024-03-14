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Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию РФ в Белгородской области
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Силы ВС РФ предотвратили попытку ВСУ ворваться на территорию страны в районе Сподарюшино в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в этой атаке ВСУ потеряли 195 боевиков, а также пять танков.
Российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины, три самоходки УР-77, а также три инженерных машины разграждения.
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