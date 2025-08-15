«Ночные ведьмы» на страже неба: как Гульнара из Менделеевска стала штурманом на СВО
В жизни бывают моменты, когда сердце подсказывает единственно верный путь – путь долга и чести. Так поступила Гульнара Салимгареева из Менделеевска. Девушка с позывным Алга оставила привычную жизнь, чтобы защищать Родину.
О своей дочери с теплотой говорит мама, Альфия Салимгареева: «Гульнара с детства была очень любознательной и целеустремленной», – рассказала она.
Гульнара росла активным ребенком: во дворе – в шумных играх с друзьями, в школе – с отличной успеваемостью. Любовь к прекрасному проявлялась с ранних лет: Гульнара зачитывалась классикой, а дома и сегодня хранится ее личная библиотека.
Особой страстью стали лошади. Девушка занималась конным спортом, а стены ее комнаты украшали картины с изображением этих благородных животных.
После окончания первой школы имени Героя Советского Союза М. Ф. Фомина Гульнара поступила на филологический факультет Елабужского института и получила профессию журналиста.
До СВО Гульнара работала на АО «Аммоний». Но когда Родина оказалась в опасности, она приняла решение, которое удивило многих. «Конечно, как любая мать, я переживала, – признается Альфия Салимгареева. – Но если сердце дочери зовет, значит, так должно быть. И я горжусь ее мужеством».
Весной Гульнара подписала контракт и попала в подразделение «Ночные ведьмы» под командованием Юлии Губановой. Сначала занималась техническим обслуживанием беспилотников, но вскоре перешла в разведывательный взвод ПВО. Теперь она штурман-оператор: выслеживает и уничтожает вражеские дроны, охраняя мирное небо.
Недавно ее расчет проявил себя в районе Запорожской АЭС: был обнаружен и сбит вражеский беспилотник. За этот эпизод Гульнара награждена медалью ордена «За заслуги перед Запорожской областью».
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.
Материал подготовлен при участии Джулии Искандаровой.