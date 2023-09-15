Ночной кошмар для НАТО: почему Су-34 и дальнобойные ракеты – холодный душ для Киева?

Бомбардировщики Су-34 уже применили в рамках СВО крылатые ракеты большой дальности

Фото: stat.mil.ru

Постоянная скрытая угроза удара по военной инфраструктуре Украины

Пока весь мир, кто с тревогой, кто с любопытством, ждет плодов военного сотрудничества России и КНДР, вооруженные силы РФ находят новые нетривиальные пути усиления своего военного потенциала в зоне проведения СВО.

Как сообщили «РИА-Новости», бомбардировщики Су-34 уже применили в рамках СВО крылатые ракеты большой дальности (КРБД). Суть состоит в том, что эти самолеты с данным вооружением в связке никогда не использовались. Несмотря на то, что Су-34 – самолет не новый, как и сами ракеты, их связка открывает для вооруженных сил России новые возможности. О них «Татар-информу» рассказал военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

«Какая именно крылатая ракета была запущена, не указано. Может быть это Х-101, может Х-555. В любом случае, применение этого орудия повышает скрытность наших атак. То есть, когда взлетает Су-160 или Су-95, американские спутники фиксируют, а Су-34 – это рабочие лошадки, они летают по несколько раз в день, все считают, что это обычные самолеты, которые отбомбятся на передовой и идут снова на аэродром», – объясняет эксперт.

То есть, в случае с новейшими бомбардировщиками ВС РФ киевский режим с помощью США успевает объявить тревогу, их авиация перебазируется на запасной аэродром, что-то успевают замаскировать, спрятать, рассредоточить. А Су-34 слишком много, чтобы реагировать на каждый взлет этого самолета. Таким образом, атаки с применением этой новинки будут постоянной и скрытой угрозой. Особенно в ночное время.

Несмотря на то, что Су-34 – самолет не новый, как и сами ракеты, их связка открывает для вооруженных сил России новые возможности Фото: mil.ru

Какими еще сюрпризы «прикрутили» к Су-34

В последнее время фронтовой бомбардировщик Су-34 стал объектом для целой серии модернизаций. Ранее российские инженеры дали возможность самолету сбрасывать тяжелые бомбы ФАБ-1500 (1,5 тонны). Эти снаряды стали настоящим кошмаром для войск киевского режима, поскольку были дополнительно оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Тут стоит отметить, что ФАБ-1500 изначально относятся к неуправляемым бомбам.

«Да, сначала был ФАБ-1500, затем речь шла о гиперзвуковой ракете “Кинжал”, потом, что к самолету можно подвешивать контейнер с системами РЭБ. В общем, это очень универсальная машина. Ее доводят до такого уровня, чтобы она могла заменить в ближайшем будущем Су-25 и могла выполнять их функции. То есть, наносить удары, которые оказываются вне зоны ПВО противника», – пояснил Кнутов.

Очевидно, что эти модернизации позволят кратно увеличить число внезапных атак по военной инфраструктуре Украины. И не только по ней. Новинка будет нести угрозу авиапарку киевского режима, причем в момент дислокации на аэродромах. Вопрос лишь в количестве модернизированных самолетов. Для массового внедрения этой тактики потребуется время.

В последнее время фронтовой бомбардировщик Су-34 стал объектом для целой серии модернизаций Фото: mil.ru

Сколько времени нужно на модернизацию всех самолетов

«Требуется доработка, установка оборудования. Я думаю в ближайшие полгода это должно пройти на основной массе машин, особенно выпущенных в последние годы», – считает Кнутов.

Также стоит понимать, что более массовое и скрытное применение крылатых ракет большой дальности позволяет наносить удары не только по территории Украины, включая западную ее часть. Эксперты заявляют, что целями атак могут стать любые страны Западной Европы.

Таким образом, данную техническую новинку можно расценивать, как элемент сдерживания США. Ведь только эта страна может принять решение о включении военных сил стран НАТО в ситуацию на Украине. Причем, эксперты полагают, что в НАТО уже сейчас многое для этого делают.

«НАТО могут захотеть развязать конфликт, а они, в принципе, уже все для этого делают. Их техника убивает наших солдат и мирных граждан. Это уже говорит о том, что НАТО ведет войну с Россией и мирным населением России. Если НАТО решится на открытые боевые действия, то, конечно, нам нужна будет улучшенная техника», – считает Кнутов.

Модернизации позволят кратно увеличить число внезапных атак по военной инфраструктуре Украины Фото: mil.ru

Новинка, как новый элемент сдерживания против НАТО?

По словам эксперта, модернизированный Су-34 может нанести большой урон противнику на всей глубине европейской территории, включая Западную Европу. А учитывая возможность дозаправки, эти самолеты смогут поражать цели и за океаном. «Дальность их действия увеличится вплоть до целей на территории США», – резюмирует Кнутов.

Остается отметить, что обновленная версия этого самолета, по данным «РИА Новости», получила кодовое название Су-34НВО. Где «НВО» – это «новые возможности».

«Базовый» самолет этой модели может атаковать воздушные, наземные и надводные цели в любое время суток и метеоусловиях. Су-34 может нести до 8 тонн снарядов и прочего вооружения. Самолет управляется командой из двух летчиков.

В модернизированной версии самолет, помимо новых ракет и бомб, получил апгрейд радиоэлектронного оборудования на борту и прочие средства разведки и наведения на цель.

Таким образом, новинка ВС РФ может стать для Украины настоящим холодным душем. А их «хозяевам» из НАТО нужно повременить с оценкой «корейской угрозы» и учесть новые риски.