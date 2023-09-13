Как чеснок для вампира: чем обернется дружба Владимира Путина и Ким Чен Ына для Запада?

Визит Ким Чен Ына в Россию – это второй приезд северокорейского лидера в РФ

Фото: kremlin.ru

Истерическая реакция Запада

Визит Ким Чен Ына в Россию – это второй приезд северокорейского лидера в РФ. Первый был в 2019 году. Сегодня Президент РФ Владимир Путин сказал, что рад видеть гостя в России и принимать его на космодроме Восточный.

Встреча лидеров Северной Кореи и России ожидаемо вызвала довольно нервную, можно сказать, истерическую реакцию западных политиков и СМИ, а также Южной Кореи. Это оказалось сродни чесноку для вампиров.

Соединенные Штаты и их азиатские союзники обеспокоены тем, что Президент России Владимир Путин может помочь Ким Чен Ыну создать ядерный арсенал и модернизировать устаревшие обычные вооруженные силы Северной Кореи.

В Южной Корее переживают насчет сотрудничества КНДР с Россией в области космонавтики. Они опасаются, что Россия будет учить Северную Корею создавать спутники, а то и вовсе может запустить свои спутники под брендом КНДР. Разумеется, все эти противники сотрудничества вовсю педалируют тему соблюдения Россией санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Встреча лидеров Северной Кореи и России ожидаемо вызвала довольно нервную реакцию западных политиков и СМИ Фото: kremlin.ru

Как будем дружить?

Какими могут быть возможные направления сотрудничества между Россией и КНДР по итогам этой встречи? Если исходить из здравого смысла, то видится два больших блока: военный и гражданский.

По линии военного и военно-технического сотрудничества:

поддержка Россией ракетной программы КНДР, в том числе и по пускам баллистических ракет; обмен опытом: посещение северокорейскими военными специалистами зоны СВО для изучения российского опыта ведения боевых действий и ознакомления с образцами трофейной военной техникой НАТО; экспорт-импорт военного вооружения. Россия может экспортировать в КНДР собственное высокотехнологичное вооружение. В свою очередь, из КНДР могут поставляться столь нужные сейчас боеприпасы для использования в зоне СВО.

В части мирного гражданского блока экономическое сотрудничество может состоять из:

поставок российского продовольствия в КНДР; поставок российской промышленной продукции; завоза северокорейских рабочих на стройки и промышленные предприятия России для преодоления кадрового голода; взаимодействия в области космонавтики.

Несколько источников сообщили, что Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну подготовить космонавта КНДР к запуску в космос Фото: kremlin.ru

Полетит ли северокореец в космос?

Вообще, в силу «размораживания» отношений между Россией и КНДР открываются огромные ниши для сотрудничества. По сути, происходит реанимация интенсивных дружеских отношений СССР и КНДР.

Кроме того, для России есть два интересных момента в историческом опыте Северной Кореи: можно очень долго и стабильно жить под санкциями, и модель урегулирования корейского кризиса «38 параллель», которую можно изучать для решения украинского вопроса.

Кстати, несколько источников сообщили, что Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну подготовить космонавта КНДР к запуску в космос. И «Ким был в восторге», – говорят в телеграм-каналах. Роскосмос, якобы, начнет подготовку северокорейского космонавта и осуществит запуск совместного российско-корейского экипажа.

В силу «размораживания» отношений между Россией и КНДР открываются огромные ниши для сотрудничества Фото: kremlin.ru

Что сказал и имел в виду Песков по итогам встречи

Переговоры Путина и Ким Чен Ына, как в расширенном составе, так и тет-а-тет завершились. На текущий момент пока имеем лишь заявление пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова об их итогах. Вот их краткое содержание.

Подписание документов по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына не планируется.

Песков не говорит о ритуальном характере встречи, а, напротив, как говорилось в фильме «Касабланка»: «Луи, мне кажется, что это – начало прекрасной дружбы». Встречу этих двух лидеров на фоне разворачивающихся исторических событий можно в полной мере назвать исторической и с далеко идущими последствиями.

РФ сохранит свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не будет препятствием для развития двусторонних отношений.

Здесь Песков, возможно, завуалировано дает понять, что Россия будет или частично отменять санкции или обходить их.

Отношения России и КНДР не должны быть предметом обеспокоенности других стран, поскольку они не направлены против кого-то.

Песков таким приемом пытается успокоить нервные комментарии в мировых СМИ в отношении встречи и дает понять, что российско-северокорейские отношения гораздо глубже, чем незамысловатая дружба для противостояния кому-либо.

Полный комплекс отношений России и КНДР подразумевает взаимодействие в военной области и обмен мнениями по безопасности.

А тут уже прямым текстом, адресованным «недругам» России и КНДР, сообщается, что сотрудничество в военной сфере будет развиваться.