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Как чеснок для вампира: чем обернется дружба Владимира Путина и Ким Чен Ына для Запада?
Визит северокорейского лидера в Россию на встречу с Владимиром Путиным приковал внимание всего мира. Встреча случилась на фоне грандиозных изменений в политическом мироустройстве. Смыслы и оценки – в авторской колонке обозревателя «Татар-информа».
Истерическая реакция Запада
Визит Ким Чен Ына в Россию – это второй приезд северокорейского лидера в РФ. Первый был в 2019 году. Сегодня Президент РФ Владимир Путин сказал, что рад видеть гостя в России и принимать его на космодроме Восточный.
Встреча лидеров Северной Кореи и России ожидаемо вызвала довольно нервную, можно сказать, истерическую реакцию западных политиков и СМИ, а также Южной Кореи. Это оказалось сродни чесноку для вампиров.
Соединенные Штаты и их азиатские союзники обеспокоены тем, что Президент России Владимир Путин может помочь Ким Чен Ыну создать ядерный арсенал и модернизировать устаревшие обычные вооруженные силы Северной Кореи.
В Южной Корее переживают насчет сотрудничества КНДР с Россией в области космонавтики. Они опасаются, что Россия будет учить Северную Корею создавать спутники, а то и вовсе может запустить свои спутники под брендом КНДР. Разумеется, все эти противники сотрудничества вовсю педалируют тему соблюдения Россией санкций ООН в отношении Северной Кореи.
Как будем дружить?
Какими могут быть возможные направления сотрудничества между Россией и КНДР по итогам этой встречи? Если исходить из здравого смысла, то видится два больших блока: военный и гражданский.
По линии военного и военно-технического сотрудничества:
поддержка Россией ракетной программы КНДР, в том числе и по пускам баллистических ракет;
обмен опытом: посещение северокорейскими военными специалистами зоны СВО для изучения российского опыта ведения боевых действий и ознакомления с образцами трофейной военной техникой НАТО;
экспорт-импорт военного вооружения. Россия может экспортировать в КНДР собственное высокотехнологичное вооружение. В свою очередь, из КНДР могут поставляться столь нужные сейчас боеприпасы для использования в зоне СВО.
В части мирного гражданского блока экономическое сотрудничество может состоять из:
поставок российского продовольствия в КНДР;
поставок российской промышленной продукции;
завоза северокорейских рабочих на стройки и промышленные предприятия России для преодоления кадрового голода;
взаимодействия в области космонавтики.
Полетит ли северокореец в космос?
Вообще, в силу «размораживания» отношений между Россией и КНДР открываются огромные ниши для сотрудничества. По сути, происходит реанимация интенсивных дружеских отношений СССР и КНДР.
Кроме того, для России есть два интересных момента в историческом опыте Северной Кореи: можно очень долго и стабильно жить под санкциями, и модель урегулирования корейского кризиса «38 параллель», которую можно изучать для решения украинского вопроса.
Кстати, несколько источников сообщили, что Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну подготовить космонавта КНДР к запуску в космос. И «Ким был в восторге», – говорят в телеграм-каналах. Роскосмос, якобы, начнет подготовку северокорейского космонавта и осуществит запуск совместного российско-корейского экипажа.
Что сказал и имел в виду Песков по итогам встречи
Переговоры Путина и Ким Чен Ына, как в расширенном составе, так и тет-а-тет завершились. На текущий момент пока имеем лишь заявление пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова об их итогах. Вот их краткое содержание.
Подписание документов по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына не планируется.
Песков не говорит о ритуальном характере встречи, а, напротив, как говорилось в фильме «Касабланка»: «Луи, мне кажется, что это – начало прекрасной дружбы». Встречу этих двух лидеров на фоне разворачивающихся исторических событий можно в полной мере назвать исторической и с далеко идущими последствиями.
РФ сохранит свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не будет препятствием для развития двусторонних отношений.
Здесь Песков, возможно, завуалировано дает понять, что Россия будет или частично отменять санкции или обходить их.
Отношения России и КНДР не должны быть предметом обеспокоенности других стран, поскольку они не направлены против кого-то.
Песков таким приемом пытается успокоить нервные комментарии в мировых СМИ в отношении встречи и дает понять, что российско-северокорейские отношения гораздо глубже, чем незамысловатая дружба для противостояния кому-либо.
Полный комплекс отношений России и КНДР подразумевает взаимодействие в военной области и обмен мнениями по безопасности.
А тут уже прямым текстом, адресованным «недругам» России и КНДР, сообщается, что сотрудничество в военной сфере будет развиваться.
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