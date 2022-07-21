Ночная подсветка, новые купели, сады: в Нижнекамске началась реконструкция Святого ключа

В поселке Красный Ключ в Нижнекамске началась реконструкция парка «Святой ключ». Масштабное обновление объекта будет проведено в два этапа. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

«Благоустройство 2022 года проводится по программе „Развитие общественных пространств РТ“. Из бюджета республики направлено 31 млн рублей», — уточнила пресс-секретарь Наталии Фишман-Бекмамбетовой, руководитель пресс-службы фонда Диляра Галеева.

В первую очередь работы будут проведены на площади 9 653 квадратных метров, второй этап затронет 4 376 квадратных метров. Проектом предусмотрена организация новых пешеходных маршрутов и реконструкция существующих лестничных сходов. Планируется подготовка бетонного основания, монтаж бетонных лестничных пролетов, замена существующего покрытия площадок. Также в проект заложена установка нового ограждения лестниц и площадок.

На Святом ключе будут обновлены купели. Проект реконструкции предусматривает обновление отделки существующих купелей из природного камня с полной заменой бетонной чаши и систем подачи и отвода воды.

Мероприятия по озеленению территории включают санитарную очистку подлеска и почвенного покрова, плоскостное, объемное и вертикальное озеленение. Саночистка заключается в удалении сорного самосевного подлеска, мертвых деревьев и кустарников, обрезку сухих ветвей живых деревьев. Плоскостное озеленение подразумевает в себя обновление плодородного слоя почвы, посев многолетних газонных и луговых трав, посадку многолетних луковичных растений; объемное — это высадка многолетних цветущих и вечнозеленых кустарников. Подбор растений основан на их низких требованиях к прямому солнечному свету, отмечают специалисты. Помимо этого, будет высажен сад тюльпанов.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, Святой ключ в последний раз был реконструирован в 2001 году. На сегодняшний день он представляет собой каскад водопадов на склоне горы, в окружении деревьев. Источник не замерзает зимой, создавая необычайно красивые ледяные пейзажи.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин во время выезда на объект подчеркнул важность сохранения самобытности родника и уникальности ландшафта местности. Сложность представляет только непредсказуемость грунта, так как родник находится на склоне.

Помимо этого, специалисты совместно с руководителем исполкома рассмотрели возможность создания трех смотровых площадок «на первом этаже» Святого ключа, оборудования дополнительной дорожки вверх от музея и установки ночной подсветки.

Уже сейчас реконструкция Святого ключа рассматривается в рамках общей концепции по комплексному благоустройству набережной. В будущем в туристический променад войдут музей Ахсана Фатхутдинова, усадьба Стахеевых, экопарк и пляж «Кама». Для нижнекамцев и гостей города набережная станет точкой притяжения, местом, которое расскажет об истории Нижнекамска.

«Согласно контракту работы на первом этапе необходимо завершить к концу года, но специалисты уверяют, что открытие состоится уже этой осенью», — уточнила начальник пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на создание второго этапа экстрим-парка «Айда» в Нижнекамске направлено 48 млн рублей.