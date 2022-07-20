На создание второго этапа экстрим-парка «Айда» в Нижнекамске направлено 48 млн рублей

В Нижнекамске в этом году продолжается строительство экстрим-парка «Айда». Вторая очередь создается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На работы направлено 48 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

На втором этапе в парке появится главная площадь, эйр-парк, памп-трек, площадка для воркаута, смотровая арт-галерея, зона отдыха для зрителей и спортсменов с многофункциональным навесом. Мебель для парка — скамейки, стулья, пуфы — изготовлена из переработанного пластика.

Эйр-парк и тренинг-зона будут располагаться в восточной части и примыкать к лесному массиву. Вход туда будет осуществляться через смотровую площадку только со второго уровня, что значительно повысит безопасность обеих зон.

Функционально эйр-парк окажется разбит на несколько разнонаправленных секторов. Это входная зона с информационным стендом, где посетитель может ознакомиться с правилами поведения на площадке, тренировочная зона для разогрева и проработки трюков, а дальше разместится основная зона эйр-парка.

На смотровой площадке будут оборудованы зрительские места и зоны ожидания для родителей. Также предусмотрены места для возведения временных конструкций ради проведения соревнований.

В первую очередь в экстрим-парке появились два памп-трека: один — для новичков, второй — для опытных спортсменов, а также скейт-парк. На эти цели в 2021 году было направлено 70 млн рублей.

По информации фонда, общая площадь территории экстрим-парка «Айда» превышает 62 тыс. кв. метров. Площадь проектирования 1-й очереди составила почти 13 тыс. кв. метров, площадь мощения — 6,2 тыс. кв. метров.

В этом году в Татарстане реализуются 48 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов. Нацпроекты воплощаются в жизнь по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане строят второй экстрим-парк европейского уровня.