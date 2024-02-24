«Ночь очищения»: как провести Бараат в Татарстане

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Вторая по значимости ночь в лунном календаре

Слово «Бараат» в переводе с арабского означает «непричастность», «полное отделение», «очищение». В 2024 году она выпадает на ночь с сегодняшней субботы на воскресенье.

«Ляйлятуль-Бараат» является второй самой значимой ночью после Ляйлятуль-Кадр – Ночи Предопределения. Некоторые мусульманские ученые считают, что переписывание книг судьбы человека начинается в Ночь Бараат и завершается в Ночь Предопределения.

Мусульманину следует стараться совершать как можно больше поклонения в «Бәраәт кичәсе»:

• выстаивать дополнительные (нафиль) намазы (например, можно совершать тахаджуд или тауба-намазы (молитва раскаяния);

• читать Священный Коран;

• делать больше зикра – поминать и восхвалять Всевышнего;

• произносить слова благословения (салават) Пророку;

• обращаться к Аллаху с просьбами.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда держать пост?

Наибольшая польза, которую можно извлечь из благ этой ночи, – это дуа, совершенные в ее последнюю треть.

Следующий день, в данном случае воскресенье, является желательным (мустахаб) для совершения добровольного поста.

В хадисе от имама аль-Бухари передается, что ангел Джабраиль явился к Посланнику Аллаха и повелел: «Встань, читай намаз и делай дуа! Ведь эта ночь – пятнадцатая ночь Ша‘бана. Господь прощает тех, кто проводит ее в поклонениях».

Несмотря на то, что совершение дополнительного поклонения не является обязательным в эту ночь, можно напомнить своим близким о достоинствах Ляйлятуль-Бараат, а указавшему на благое деяние полагается награда как за его совершение.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Какие блага ожидают в эту ночь?

В одном хадисе Аиша передала, что Пророк Мухаммад сказал:

«Это срединная ночь Ша’бана. Аллах освобождает большое количество людей от Огня, больше, чем шерстинок, растущих на овцах племени Кальб. Но Он даже не посмотрит на человека, приписывающего Ему сотоварищей, и на того, кто растит злобу в сердце против кого-нибудь, и на того, кто порывает родственные связи, и на человека, оставляющего свою одежду свисающей ниже щиколоток (как знак гордыни), и на того, кто ослушивается родителей, и на того, кто имеет привычку пить вино». (Передано Байхаки. Мунзири).

Именно в ночь с 14 на 15 Ша‘бана Пророку Мухаммаду было даровано право выступить заступником для всей мусульманской уммы, «за исключением тех, которые убежали от Всевышнего, наподобие того, как убегает верблюд (т.е. тех, кто отдалялся от Господа регулярным совершением грехов)».

Хадис гласит: «Пророк (мир ему и благословение) попросил Всевышнего в 13-ю ночь заступничества за свою умму, и Аллах дал ему заступничество только за троих. Пророк (мир ему и благословение) попросил заступничества и в 14-ю ночь, и Всевышний дал ему заступничество для 30-ти, Пророк (мир ему и благословение) попросил в 15-ю ночь, и Всевышний дал ему заступничество для всей уммы, кроме тех, кто убежал от Аллаха, подобно тому, как убегает верблюд».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как совершать нафиль-намаз – дополнительную молитву?

Для прочтения тауба-намаза необходимо взять омовение для молитвы, произнести ният (намерение) на прочтение двух ракаатов тауба-намаза. Нет каких-либо конкретных сур, которые нужно читать во время этого нафиль-намаза, нужно также прочитать «Фатиху» и любую короткую суру, которую вы знаете. После завершения намаза сделайте ду‘а и просите Аллаха о прощении своих грехов с искренним сожалением.

Тахаджуд-намаз, совершаемый ночью, является самым желательным и значимым среди нафиль-намазов.

Желательным деянием (мустахабом) является читать этот намаз по два ракаата. Он совершается подобно любому суннат-намазу с соответствующим ниятом, условий прочтения определенных молитв нет: в каждом ракаате также читается «Фатиха» и любая другая сура после нее.

Какие зикры можно читать в Ляйлятуль-Бараат?

Одними из основных и самых простых для поминания и восхваления Всевышнего являются следующие зикры:

سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّه

Транскрипция: «СубханаЛлахи уальхамдулиЛляхи уа ля иляха илляЛлаху уаЛлаху Акбару уа ля хауля уа ля къуууата илля биЛлях».

Перевод: «Преславен Аллах, и Хвала Аллаху, и нет Господа кроме Аллаха, и Аллах Велик, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха».

اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Транскрипция: «Аллахумма, а‘ин-ни ‘аля зикри-кя, ва шукри-кя ва хусни ‘ибадати-кя».

Перевод: «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и должным образом поклоняться Тебе».

لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Транскрипция: «Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху. Ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамд. Йухйи ва йумиту ва хуа ‘аля кулли шай’ин кадир».

Перевод: «Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит владычество и Ему − хвала! Он оживляет и умерщвляет, и Он все может».

«Миллиард.Татар»