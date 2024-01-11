Священные ночи: как мусульманам Татарстана следует провести месяц Раджаб и ночь Рагаиб

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что такое месяц Раджаб?

Всевышний Аллах установил для верующих священные месяцы, дни и ночи. Одним из таких месяцев считается месяц Раджаб – седьмой месяц мусульманского лунного календаря. В переводе с арабского это слово означает «делать священным».

Татары издавна почитали этот месяц и часто нарекали мальчиков, родившихся в это время, Раджабом (Рәҗәб). Есть даже татарские деревни, названные в честь Раджаба.

Когда наступает Раджаб?

В наступившем 2024 году священный месяц начинается уже 12 января и заканчивается 10 февраля, на смену ему придет месяц Шаабан.

Почему месяц Раджаб считается священным?

В хадисе Мухаммада говорится:

«Раджаб — месяц Аллаха, Шаабан — мой месяц, а Рамазан — месяц моей уммы».

В 36-м аяте 9-й суры Корана говорится о запретности ведения военных действий и участия в сражениях в этот месяц:

«Поистине, число лунных месяцев, согласно Писаниям Аллаха, — двенадцать, из них четыре месяца раджаб, зу-ль-каада, зу-ль-хиджа и аль-мухаррам — запретные, во время которых запрещается вести войны. Это – закон религии Аллаха и его нельзя отменить. Не причиняйте же зла самим себе в эти месяцы». (9:36)

Что такое ночь Рагаиб?

Ночь Рагаиб приходится на первую пятницу месяца Раджаб, в 2024 году это ночь с 11 на 12 января. Начинается она с закатом солнца в четверг и завершается восходом и первыми молитвами пятницы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ночь Рагаиб также именуют как ночь Благосклонности или Исполнения Желаний, поскольку считается, что во время неё Всевышний проявляет особую Милость и Благосклонность к Своим рабам. Ночь Рагаиб известна как ночь бракосочетания родителей последнего мусульманского пророка – Амины и Абдуллы.

Слово «Рагаиб» является производной от глагола «рагиба-яргабу», что в переводе с арабского языка означает «хотеть», «желать» чего-либо.

Традиционно в эту ночь мусульмане совершают много поклонения. Эта ночь будет служить первым шагом на пути очищения веры человека в ожидании великого поста в месяц Рамадан.

Священные ночи месяца Раджаб

Месяц Раджаб считается одним из священных запретных в исламе месяцев и содержит в себе несколько знаменательных дат.

Вторая после ночи Рагаиб значимая дата месяца Раджаб – это Мигъраҗ кичәсе Лейлят аль-Исра валь-Ми’радж (ночь Перенесения и Вознесения). Она наступит в ночь с 26 на 27 месяца Раджаб, то есть с 6 на 7 февраля по милади (григорианскому календарю). Считается, что именно в этот день пророк Мухаммад за ночь перенесся за две с половиной тысячи километров из Заповедной мечети в Мекке в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, где произошло вознесение на 7 небес, на каждом из которых произошла встреча с одним или несколькими пророками.

Священные ночи месяца Раджаб наполнены милостью и прощением Всевышнего больше обычного. В запретные месяцы за всякое благое дело человеку обещана награда в 70 раз больше обычной, соответственно наказание за грех будет в 70 раз сильнее обычного.

На что следует обратить внимание в месяц Раджаб:

давать больше садака (милостыни), поддерживать неимущих;

совершать больше искреннего поклонения;

уделять больше времени чтению Корана с осмыслением значения аятов;

делать частые зикры (поминание) Всевышнего и читать салаваты (благословение) Пророку;

просить больше ду‘а (молитв), ведь Всевышний всегда отвечает на молитву просящего;

приносить искреннее покаяние за совершенные грехи. Следует помнить, что самым главным условием покаяния является обещание не возвращаться к совершению этого прегрешения;

многократно читать суру «Ихлас» («Искренность», 112-я сура, татары называют также «Кульхуаллах»);

держать желательные посты по понедельникам и четвергам.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Чем отличается пост в Раджаб?

У поста в месяц Раджаб есть особое значение, тем не менее он не является обязательным. Во многих хадисах говорится, что, кроме месяца Рамадан, посланник Аллаха больше всего постился именно в этом месяце:

©️ «Помните, Раджаб − месяц Всевышнего. Кто будет соблюдать пост хоть один день в этом месяце, тем Аллах будет доволен».

Мусульманский пост в любое время по своему порядку и ритуалу выполняется примерно одинаково: от рассвета солнца и до его захода происходит воздержание от еды, питья, близости и совершения греховного. Единственным и главным отличием является формальность в виде произнесения слов в намерении.

«Миллиард.Татар»