«Ночь искусств-2023» в Татарстане пройдет под девизом «Россия объединяет»

4 ноября в России отмечается День народного единства. К этому дню приурочена Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году акция пройдёт под символическим девизом «Россия объединяет». По этому случаю учреждения культуры Республики Татарстан подготовили разнообразную праздничную программу. О наиболее интересных мероприятиях на пресс-конференции в «Татар-информе» доложил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Отдельно хочется отметить, что в большом концертном зале им. Салиха Сайдашева выступит российский национальный молодежный симфонический оркестр, который был создан в 2018 году по инициативе Владимира Путина», — рассказал спикер.

В татарской филармонии им. Тукая в этот же день на сцену выйдет Государственный академический Воронежский русский народный хор им. К. И. Массалитинова.

Елабужский музей-заповедник подготовил отдельную интересную программу с интерактивами. Программа «Содружество муз» состоится в Музее современного этноискусства. Здесь пройдет открытие «Диалогов» — выставки произведений двух татарских художников, супругов и творческих соратников — Ирика Мусина и Ланы Мусиной-Медвецкой с авторской экскурсией от художников.

Далее посетители смогут принять участие в мастер-классе по каллиграфии «Искусство красивого письма», который проведет переписчик старинных книг, реставратор Дамир Ахматгалиев.

В целом во всероссийской акции поучаствуют все музеи, музеи-заповедники, театры, концертные залы, библиотеки и другие культурные учреждения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Год национальных культур и традиций в Татарстане прошло более 500 мероприятий.