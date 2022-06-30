Нобоа: Празднование в стиле Лисаковича в «Рубине» Бердыева представить себе невозможно

Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа прокомментировал вылет казанского клуба в Первую лигу. По словам футболиста, подопечные Леонида Слуцкого смогут быстро вернуться обратно.

«Я же помню, каким был "Рубин" в свое время. Команда стала известной во всем мире после игр с "Барселоной". Грустно, что сейчас "Рубин" находится в таком состоянии, но, думаю, они быстро вернутся обратно», – цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Кроме того, эквадорский хавбек оценил празднование казанцев гола Виталия Лисаковича в ворота «Уфы».

«Никому бы в голову ни пришло при счете 1:0 в первом тайме важного матча так отмечать гол. Обычно, когда мы открывали счет, наоборот собирались, подбадривали друг друга, говорили, что нужно собраться, не терять концентрацию. Играть нужно до конца, а порадоваться можно только после финального свистка», – сказал Нобоа.

Ранее бывший полузащитник «Рубина», ныне выступающий в составе московского «Торпедо», Александр Рязанцев поделился воспоминаниями о победе над «Барселоной», а также о своем голе в ворота каталонского клуба в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2009/10.