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Общество 7 октября 2024 14:07

Нобелевскую премию по медицине дали за открытие микроРНК

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Нобелевскую премию по медицине дали за открытие микроРНК
Виктор Амброс и Гэри Равкан
Изображение: Niklas Elmedhed / Nobel Prize Outreach

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2023 года стали американские исследователи Виктор Амброс и Гэри Равкан. Они отмечены за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов, сообщает Нобелевская ассамблея Королевского института, которая присуждает эту премию.

Амброс и Равкан открыли микроРНК, исследуя один из генов нематоды Caenorhabditis elegans — удобного модельного организма для изучения того, как развиваются различные типы клеток. Их статья была опубликована в 1993 году. Впрочем, изначально механизм считался характерным только для C. elegans — лишь в 2000 году группа Равкана выпустила статью, доказавшую, что он присутствует во всем животном мире.

Позднее стало известно, что использование микроРНК свойственно также растениям и некоторым вирусам.

«Благодаря основополагающему открытию Амброса и Равкана, а также многих коллег, которые основывались на их открытиях, было обнаружено новое измерение в регуляции генов. <...> Этот неожиданный слой посттранскрипционной регуляции генов имеет решающее значение на протяжении всего развития животных и во взрослых типах клеток и необходим для сложной многоклеточной жизни», — отмечает Нобелевский комитет.

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2023 года стали биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман за создание вакцин от коронавируса.

#нобелевская премия
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