Нобелевский фонд отменил приглашения послам РФ, Беларуси и Ирана на вручение премий

Нобелевский фонд решил отозвать приглашения послам России, Беларуси и Ирана на торжественную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В фонде пояснили, что решение пригласить дипломатов из РФ, Беларуси и Ирана, о котором было объявлено накануне, было вызвано желанием «как можно шире распространять ценности и идеи, за которые выступает Нобелевская премия».

Однако, как признали в организации, «бурная реакция», в том числе в Швеции, «затмила» это послание. В частности, решение раскритиковало Министерство иностранных дел Украины.

«Мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики — не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — отметили в пресс-службе, уточнив, что, как и в прошлом году, дипломатов этих трех стран позовут на церемонию в Осло.