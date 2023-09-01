Послам РФ и Беларуси вновь разрешили присутствовать на вручении Нобелевской премии

Послов России и Беларуси не пригласили на вручения Нобелевских премий в Стокгольме в прошлом году из-за проведения специальной военной операции, однако в этом году их снова примут на торжественной церемонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нобелевский фонд.

«Чтобы противостоять этой тенденции, сегодня мы расширяем круг приглашенных лиц, чтобы торжественно отметить Нобелевский день и понять важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ», — отметил исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен.

По мнению функционера, современный мир продолжает разделяться на сферы, что мешает людям с разными взглядами выстраивать между собой конструктивный диалог.