НКНХ хочет войти в реестр кредиторов «Гемонта» с требованиями в 4,3 млрд рублей

«Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) намерен войти в реестр кредиторов своего экс-подрядчика по строительству комплекса ЭП-600 компании «Гемонт» с требованиями на сумму 4,3 млрд рублей. Арбитражный суд РТ должен рассмотреть его заявление 30 января.

В период выполнения работ предприятие предоставило российской «дочке» турецкой Gemont материалы и оборудование на сумму 53 млрд рублей, в свою очередь она возвратила ему товарно-материальные ценности более чем на 52 млрд рублей, сообщила в суде представитель материнской компании Альбина Сафиуллина. По ее словам, бухгалтерия «Гемонта» подтверждает задолженность перед «Нижнекамскнефтехимом» только в 575 млн рублей.

В то же время НКНХ взыскивает в Арбитражном суде РТ с турецкой компании 10,5 млн долларов по независимой гарантии от 30 июня 2022 года, 3,3 млн долларов неустойки, а также штрафные санкции на сумму задолженности, 698,4 млн долларов независимой гарантии от 17 марта 2020 года, 4,4 млн долларов процентов и штрафные санкции. В рублевом выражении сумма требований оценивается в 43 млрд рублей.

Представитель НКНХ Игорь Чуклов пояснил в суде, что ответчик обязался в случае нарушения ООО «Гемонт» условий контракта компенсировать истцу убытки. По его словам, именно по причине срыва обязательств предприятие в одностороннем порядке расторгло договор с российской «дочкой» турецкой компании. Требование о возврате денежных средств, а «Гемонт» должен был вернуть по мировому соглашению 48 авансовых платежей, исполнено не было. В связи с чем НКНХ был вынужден обратиться в суд.

Чуклов считает, что к участию в разбирательстве необходимо привлечь временного управляющего этой компании Артура Миллера. Истец ранее также просил наложить арест на 49 единиц строительной техники ответчика, находящейся на территории НКНХ. «Гемонт», ссылаясь на требование центральной акцизной таможни, просит разрешить ее вывезти. Заявление об обеспечении иска было отклонено.

В свою очередь, Сафиуллина отметила, что независимая гарантия от 30 июня 2022 года была изложена на русском языке, которым подписавший документ глава турецкой Gemont Садык Акман не владеет. Поэтому необходимо получить его пояснения: где именно и при каких обстоятельствах подписывался данный договор. Она также подчеркнула, что сделка была заключена на крайне невыгодных условиях. Истец потребовал гарантию для подписания дополнительного соглашения (по нему были выделены деньги на зарплату). А неустойка в 0,5% завышена: «По грубым расчетам это 182,5% годовых», – сказала юрист.

Кроме того, защита турецкой Gemont настаивает на привлечении к участию в деле всех пятерых ее акционеров. Альбина Сафиуллина отметила, что в связи с тем, что сумма иска велика, затрагиваются интересы всех участников компании. В связи с этим она просила привлечь к участию в разбирательстве третьими лицами пятерых человек: помимо Садыка Акмана, который уже фигурирует в деле в этом качестве, это Ахмет Туран, Низахат Акман, Хасан Хусейн Пикташ и Эссен Акман. Судья Алсу Шарипова приняла ходатайства НКНХ и Gemont к рассмотрению. Решение по ним будет принято в следующем судебном заседании, которое назначено на 7 февраля.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», 7 декабря стартовало банкротство российской «дочки» турецкой Gemont — компании «Гемонт», строившей «этиленник» на НКНХ и накопившей свыше 18,6 млрд рублей долгов. «Гемонт» сам заявил о своей несостоятельности. В компании введена процедура наблюдения до 7 апреля 2023 года.

Напомним, что проблемы в компании начались в марте 2022 года – рабочие «Гемонта», задействованные в строительстве этиленового завода ЭП-600 в Нижнекамске, устроили масштабную забастовку, требуя проиндексировать зарплату. Ее турецким рабочим выплачивали в рублях, и из-за резкого скачка курса доллара с учетом конвертации их доход существенно снизился. Чтобы прекратить «восстание», до конца того же дня зарплату обещали пересчитать и выплатить разницу.

Спустя несколько недель в офисе «Гемонта» прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, компания в 2017-2019 годах недоплатила в бюджет более 1 млрд рублей. А в конце сентября стало известно о том, что полиция Нижнекамска в связи с этими обстоятельствами объявила в розыск экс-гендиректора «Гемонта» Акташа Мухиттина.

Компания «Гемонт» – многолетний партнер группы «ТАИФ», возводивший установки на производственных объектах холдинга. В конце 2021 года группа продала нефтехимические активы СИБУРу. В июле прошлого года СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» как генподрядчиком строительства комплекса ЭП-600. «Причиной стало критическое финансовое состояние, в частности отсутствие возможности осуществлять операционную деятельность по проекту, – отмечали «Татар-информу» в «Нижнекамскнефтехиме».

Сейчас на территории России какие-либо строительные работы компания «Гемонт» не ведет: все договоры расторгнуты. Но продолжается деятельность по финальным сдаточным работам на трех объектах: в Нижнекамске, Иркутской области (Иркутский завод полимеров — проект Иркутской нефтяной компании, оцениваемый вместе со строительством микрорайона в Усть-Куте в 300 млрд рублей) и Омске (строил установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ с инвестициями свыше 50 млрд рублей, генподрядчик — ПАО «Газпром автоматизация»).