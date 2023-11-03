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Нижняя палата Конгресса поддержала законопроект о выделении Израилю 14,3 млрд долларов
Члены Палаты представителей американского Конгресса большинством голосов поддержали законопроект республиканцев о выделении Израилю помощи на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует поддержка Украины. Об этом сообщает ТАСС.
За проект проголосовали 226 человек, против — 196. После одобрения в нижней палате законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США.
Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что верхняя палата не будет принимать к рассмотрению «глубоко ошибочное предложение» республиканцев. В Административно-бюджетном управлении Белого дома также предупредили, что Президент Джо Байден наложит вето на законопроект, если его в нынешнем виде согласуют обе палаты Конгресса.
31 октября The Hill раскрыла подробности проекта закона, подготовленного палатой представителей американского Конгресса.
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