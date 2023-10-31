Палата представителей США подготовила законопроект о помощи Израилю на 14,3 млрд долларов

Фото: © «Татар-информ»

Палата представителей американского Конгресса подготовила проект закона, по которому предусматривается выделение Израилю помощи в размере 14,3 млрд долларов. Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что для реализации инициативы нужно будет сократить финансирование в рамках закона о снижении инфляции, что затронет средства, включенные в принятый в прошлом году законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате.

«Однако для оплаты иностранной помощи законодательство предусматривает сокращение финансирования Налоговой службы на 14,3 млрд долларов, что является ключевой деталью, которая, вероятно, не понравится демократам», – сказано в статье.

Еще одной преградой для инициативы станет тот факт, что пакет отклоняется от стратегии Белого дома по увязке помощи Украине и Израилю в одном законе.

Газета пишет, что проект предусматривает выделение 4 млрд долларов на израильские системы обороны «Железный купол» и «Праща Давида», еще 1,2 млрд направят на разработку системы обороны «Железный луч».