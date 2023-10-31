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Палата представителей США подготовила законопроект о помощи Израилю на 14,3 млрд долларов
Палата представителей американского Конгресса подготовила проект закона, по которому предусматривается выделение Израилю помощи в размере 14,3 млрд долларов. Об этом пишет The Hill.
Отмечается, что для реализации инициативы нужно будет сократить финансирование в рамках закона о снижении инфляции, что затронет средства, включенные в принятый в прошлом году законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате.
«Однако для оплаты иностранной помощи законодательство предусматривает сокращение финансирования Налоговой службы на 14,3 млрд долларов, что является ключевой деталью, которая, вероятно, не понравится демократам», – сказано в статье.
Еще одной преградой для инициативы станет тот факт, что пакет отклоняется от стратегии Белого дома по увязке помощи Украине и Израилю в одном законе.
Газета пишет, что проект предусматривает выделение 4 млрд долларов на израильские системы обороны «Железный купол» и «Праща Давида», еще 1,2 млрд направят на разработку системы обороны «Железный луч».
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