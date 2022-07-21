«Нижний Новгород» сделал новое предложение по воспитаннику «Рубина» Степанову

«Нижний Новгород» (сейчас «Пари НН») сделал новое предложение тульскому «Арсеналу» по трансферу 22-летнего защитника Даниила Степанова. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, нижегородцы хотят взять футболиста в аренду, прописав в соглашении пункт о выкупе прав на игрока. Сообщается, что «Арсенал» пока не дал своего ответа и в большей степени заинтересован в прямой продаже игрока.

В минувшем сезоне защитник отметился 1 голом и 4 результативными передачами в 30 матчах чемпионата.

Напомним, Степанов является воспитанником казанского футбола. В январе этого года покинул «Рубин» и перешел в «Арсенал» за 400 тысяч евро. При этом портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Ранее стало известно, что экс-форвард «Рубина» Иван Игнатьев подпишет контракт с «Локомотивом».