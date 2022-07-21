Источник: Экс-форвард «Рубина» Иван Игнатьев подпишет контракт с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев подпишет контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 23-летний футболист подпишет соглашение с московским клубом по схеме «1+2». Срок действия договора будет автоматически продлён в том случае, если Игнатьев проведёт за сезон 15 матчей.

В прошлом сезоне форвард сыграл 15 матчей во всех турнирах за «Рубин» и самарские «Крылья Советов» и отметился одним голом.

Игнатьев покинул казанский клуб после вылета в Первую лигу. По итогам прошлого сезона команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место в таблице РПЛ.