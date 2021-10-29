Нижнекамскнефтехим за 9 месяцев получил 34 млрд руб. чистой прибыли против убытка 2020-го

«Нижнекамскнефтехим» в январе — сентябре 2021 года получил 33,6 млрд рублей чистой прибыли против 2,3 млрд рублей убытка годом ранее, говорится в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка предприятия выросла в 1,8 раза – до 181,8 млрд рублей, себестоимость – в 1,7 раза, до 129,8 млрд рублей, прибыль от продаж – в 2,9 раза, до 38,1 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила 42,6 млрд рублей против убытка в размере 3,2 млрд за тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» за 9 месяцев произвел 511 тыс. тонн каучуков и 572 тыс. тонн пластиков. В целом компания увеличила выпуск продукции на 13% по сравнению с уровнем прошлого года за счет роста производства полиэтилена и восстановления производства каучуков до уровня 2019 года.

«Средний уровень цен на каучуки стал самым высоким за последние 4 года. Цены на полиэтилен, полипропилен, полистирол в Европе установили рекорд во втором квартале», – отмечал генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

«Нижнекамскнефтехим» - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в компанию СИБУР.