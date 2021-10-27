Цены на каучук и пластик бьют рекорды: нефтехимики Татарстана удвоили выплаты в бюджет

Рост добычи нефти в Татарстане и спрос продукцию нефтехимии на мировых рынках привели к тому, что финансовые показатели предприятий нефтегазохимического комплекса находятся на историческом максимуме. Итоги работы предприятий за 9 месяцев сегодня обсудили на заседании в Доме Правительства РТ под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханов.

Итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса за 9 месяцев обсудили на заседании в Доме Правительства РТ

Фото: president.tatarstan.ru

Стоимость продукции нефтагазохимии остается на историческом максимуме

Предприятия нефтегазохимического комплекса в Татарстане в январе-сентябре увеличили объем производства на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Вместе с тем стоимость отгруженной продукции выросла в 1,6 раза и превысила 1,45 трлн рублей. В этом году предприятиям благоприятствует рыночная конъюнктура, поэтому показатели выручки сохраняются на уровне исторического максимума – об этом же глава компании говорил и по итогам полугодия.

За 9 месяцев выросла добыча нефти – на 5%, производство моющих средств - 24%, каучуков – на 23%. «В сегменте каучуков и резиновых изделий рост носит восстановительный характер, сохраняется отставание от уровня 2018 года», - отметил Яруллин.

По его словам, в сравнении с прошлым годом снизились нефтепереработка, производство удобрений и пластиков.

«Средний уровень цен на каучуки стал самым высоким за последние 4 года. Цены на полиэтилен, полипропилен, полистирол в Европе установили рекорд во втором квартале. В сентябре стоимость азотных удобрений достигла пиковых значений за последние 10 лет. Мировые цены на нефть и нефтепродукты превысили доковидный уровень», - сказал Яруллин.

Он отметил, что в январе-сентябре базовые компании комплекса в бюджеты всех уровней перечислили 499 млрд рублей – почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Отчисления в консолидированный бюджет Татарстана выросли на 61% - за январь-сентябрь перечислено 62 млрд рублей. «Поступления от компаний химии, нефтехимии на исторически максимальном уровне», - почеркнул Яруллин.

В то же время в третьем квартале объем производства, выручки, налоговых отчислений в консолидированный бюджет Татарстана были ниже второго квартала. Сказались плановые капитальные ремонты, коррекция цен на каучуки и пластики после продолжительного роста.

Выпуск нефтепродуктов вырос на 2,5%

Продолжает наращивать добычу «Татнефть». Яруллин отметил, что это стало возможным за счет ослабления сделки ОПЕК+. В целом за 9 месяцев компания увеличила добычу на 5,5%.

На «дочернем» нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» объемы переработки сырья незначительно снизились, так как предприятие останавливали, чтобы разделить переработку от двух НПЗ на две независимые технологические линии. При этом выпуск нефтепродуктов вырос на 2,5%. А доля «ТАНЕКО» в общем объеме выпуска дизельного топлива в Татарстане достигла 64%.

Рафинат Яруллин рассказал, что в сравнении с прошлым годом снизились нефтепереработка, производство удобрений и пластиков Фото: president.tatarstan.ru

«ТАИФ-НК» закупает нефти меньше, чем в прошлом году. За 9 месяцев предприятие переработало 5,4 млн тонн сырья - на 9% меньше, чем годом ранее, выпуск дизтоплива сократился на 15%.

В целом в республике производство автобензинов выросло на 14%. Последние три года темп роста выпуска бензина 95-й марки опережает 92-ю.

«По действующим в России рекомендациями республиканские НПЗ с начала года сократили экспорт бензинов, переориентировав объем на внутренний рынок», - сказал Яруллин. Вместе с тем, резкое повышение цен на газ привело к росту стоимости в мире угля и нефтяных топлив. «Это позволило «ТАИФ-НК» нарастить экспорт мазута и вакуумного газойля, совокупная выручка от реализации которых выросла почти в 6 раз. «ТАНЕКО» увеличило поставки За рубеж кокса, доходы от которого выросли в 13 раз», - отметил спикер.

У Президента Татарстана Рустама Минниханова после доклада Яруллина проявились вопросы к руководству «ТАИФ-НК» и его собственникам – управляющей компании «ТАИФ». Однако представители группы, недавно продавшей свой нефтехимический бизнес «СИБУРУ», не отозввались. Их не оказалось в зале и на связи онлайн. «Почему? Мы приглашали? Или они уже это?... Ну, ТАИФ-НК же за ними. Какая-то связь должна быть», - возмутился Минниханов.

«Казаньоргсинтезу» нужен ГПЗ

На заседании вновь была подняла тема строительства газоперерабатывающего завода в Татарстане. Она обсуждается около 10 лет. ГПЗ мог бы сократить дефицит сырья на «Казаньоргсинтезе», мощности которого недозагружены.

Яруллин сообщил, что в том году проблема с обеспечением сырьем заводов полиэтилена на «Казаньоргсинтезе» усиливается.

Выпуск продукции на предприятии в январе-сентябре 2021 года снизился на 4,4%. В том числе производство полиэтилена низкого давления упало на 13,5%, компания ориентировалась на максимальную выработку более дорогого полиэтилена высокого давления. Всего за первые 9 месяцев «Казаньоргсинтез» произвел 512 тыс. тонн полиэтилена и 72 тыс. тонн поликарбонатов.

Яруллин уверен, что дефицит сырья ограничивает и стратегическое развитие компании. А новый этиленовый комплекс, который строится на «Нижнекамскнефтехиме» будет ориентирован на собственное производство.

У Рустама Минниханова после доклада Яруллина проявились вопросы к руководству «ТАИФ-НК» и его собственникам Фото: president.tatarstan.ru

«В последние годы «Казаньоргсинтез» показывает хорошие финансовые результаты, не имеет кредитной задолженности. Можно было бы расширить инвестиционные планы. Однако без сырьевой базы любой проект будет рискованным. Потому решить проблему может создание Казаньоргсинтезом собственного газоперерабатывающего завода. Необходимо вернуться к оценке проекта строительства газоперерабатывающего завода в Зеленодольском районе в деревне Бишня. Это надо делать совместно с «СИБУРом», - полагает Яруллин.

Сестринское предприятие, приобретенное недавно «СИБУРом» - «Нижнекамскнефтехим» за 9 месяцев произвело 511 тыс. тонн каучуков и 572 тыс. тонн пластиков. Всего компания увеличила выпуск на 13% по сравнению с уровнем прошлого года за счет роста производства полиэтилена и восстановления производства каучуков до уровня 2019 года.

Вместе с тем Яруллин отметил, что из-за роста цен на полиэтилен и полипропилен на 50-70% страдают производители конечной продукции. «Это вызвало шок для производителей готовых товаров потребительского назначения. Компании ограничиваются условиями договоров и не могут своевременно повысить цены. Усугубляет проблему снижение покупательской способности населения, рост цен на оборудование и энергоносители», - сказал гендиректор холдинга.

«Вслед за удобрениями подорожают продовольственные товары»

Глава холдинга заметил, что высокие финансовые результаты предприятий комплекса во многом обусловлены дисбалансом мировой экономики.

«В начале года ключевыми глобальными проблемами были дефицит полупроводников и проблемы с морскими контейнерными перевозками. Логистика до сих пор остается сложной. Дальневосточные порты заполнены контейнерами, ряд транспортных компаний прекратили прием новых грузов, велики риски удорожания и срыва поставок», - проинформировал Яруллин.

По его словам, развивается энергетический кризис. «Рост цен на газ в Европе привел к сокращению и даже остановке производства минеральных удобрений. Это может вызвать нехватку урожая в следующем году. В Китае в результате ужесточения экологических требований к производству и ограничения энергопотребления останавливаются углехимические заводы», - зачитал сводки глава холдинга.

Также на совещании были рассмотрены вопросы повышения эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений с помощью современной аппаратуры и технологии Фото: president.tatarstan.ru

Кроме того, резко сократилось производство кремния и магния, более половины мирового выпуска которого приходится на Китай. Цены на кремний вросли в три раза, а это повлечет за собой удорожание силиконов, электроники, автокомпонентов. В связи с сокращением китайских поставок в мире выросли цены на стекловолокно, что скажется на отрасли композитных материалов.

«Последствия дисбаланса могут быть более масштабными. Ожидается новый виток глобальной инфляции, вслед за удобрениями подорожают продовольственные товары, рост цены на металлы, химическое сырье и энергию приведет к удорожанию всей промышленной продукции, снижению реальных доходов населения и бизнеса», ­ ­- доложил слушателям Яруллин.

В Татарстане предлагают построить завод по выпуску лактозы и белка из отходов

Генеральный директор компании «Полимерсинтез» Иван Баженов предложил на холдинге реализовать в Татарстане проект по созданию комплекса переработки молочной сыворотки на основе мембранных технологий. По его словам, это может стать проектом федерального уровня, аналога которого в России нет.

На предприятии можно было бы перерабатывать от 300 до 500 тонн сыворотки в сутки, которая в настоящее время в Татарстане утилизируется. Продукцией могли бы стать сухая сыворотка, лактоза и концентрат сывороточного белка, которые ввозятся из-за границы.

«Главная проблема – источники финансирования», – заявил докладчик. Стоимость завода – около 2 млрд рублей. Однако проект окупаемый, этот срок оценивается в 5 лет.

Президент Татарстана отметил, что проект может решить вопросы экологии и утилизации сыворотки. Он поручил отработать проект и доложить ему.

Также были рассмотрены вопросы повышения эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений с помощью современной аппаратуры и технологии и другие вопросы.